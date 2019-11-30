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30.11.2019 - 15:43 |

Özge Ulusoy: Oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende

Manken Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Özge Ulusoy: Oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende

Pembe bir elbise ve üstüne giydiği uzun montu ile dikkat çeken Özge Ulusoy, indirim bitmeden alışveriş yapmaya geldiğini söyledi. Ulusoy, "Gün boyu oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende. İndirimin son gününde kendim için alışveriş yapacağım" dedi.

Özge Ulusoy: Oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende

Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.
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