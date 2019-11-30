Özge Ulusoy: Oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende

Pembe bir elbise ve üstüne giydiği uzun montu ile dikkat çeken Özge Ulusoy, indirim bitmeden alışveriş yapmaya geldiğini söyledi. Ulusoy, "Gün boyu oradan oraya koşturdum, şimdi sıra bende. İndirimin son gününde kendim için alışveriş yapacağım" dedi.