27.08.2019 - 16:36
Özge Ulusoy tek başına
Son dönemde aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren podyumların başarılı isimlerinden birisi olan Özge Ulusoy, dün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Öğlen saatlerinde alışveriş yapan model, yeni sezon tekstil ürünlerini inceledi. Bir restoranda yakın arkadaşları ile bir araya gelen Özge Ulusoy, AVM’den ayrılırken, “Herkese mutlu bir hafta diliyorum. İyi çalışmalar kolay gelsin hepinize” demekle yetindi.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.