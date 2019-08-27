Özge Ulusoy tek başına

Öğlen saatlerinde alışveriş yapan model, yeni sezon tekstil ürünlerini inceledi. Bir restoranda yakın arkadaşları ile bir araya gelen Özge Ulusoy, AVM’den ayrılırken, “Herkese mutlu bir hafta diliyorum. İyi çalışmalar kolay gelsin hepinize” demekle yetindi.