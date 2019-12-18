18.12.2019 - 12:35 |
Özge Ulusoy yeni yıl alışverişinde
Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Yeni yıl alışverişine çıkan manken, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Yakınlarına yeni yıl hediyesi almaya çıktığını söyleyen Özge Ulusoy,"Sevdiklerime yeni yıl hediyesi almak için alışverişe çıktım" dedi. Ulusoy, muhabirlerin yeni yılı nerede karşılayacağı sorusuna ise "Daha belli değil" diye cevap verdi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.