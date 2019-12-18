Özge Ulusoy yeni yıl alışverişinde

Yakınlarına yeni yıl hediyesi almaya çıktığını söyleyen Özge Ulusoy,"Sevdiklerime yeni yıl hediyesi almak için alışverişe çıktım" dedi. Ulusoy, muhabirlerin yeni yılı nerede karşılayacağı sorusuna ise "Daha belli değil" diye cevap verdi.