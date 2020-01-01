01.01.2020 - 08:34 |
Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi
ATV'nin geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal’ın 6 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İkilinin aşkları birlikte rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, yeni yılı aşıklar şehri Paris'te karşıladı. (Hürriyet)
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.