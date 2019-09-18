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18.09.2019 - 11:57 |

Özlem Ada Şahin'den romantik paylaşım

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ile havuz pozunu sosyal medyada paylaştı. Şahin'in "Eşim, benzerim" notunu düştüğü fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Özlem Ada Şahin'den romantik paylaşım

Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girmişti. Çiftin 2017'de kızları Arya, geçtiğimiz ay da ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya gelmişti. İkili, mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

"EŞİM, BENZERİM"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ile havuz pozunu yayınladı. Şahin, Instagram paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Eşim, benzerim" notunu düştü.

Özlem Ada Şahinden romantik paylaşım

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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