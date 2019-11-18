Özlem Kaymaz dua istedi: Birlikte başaracağız

Doğuştan Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel'ın iyileşmesi için mücadele veren Özlem Kaymaz, yeniden zorlu sürece girdi. 45 yaşındaki Kaymaz, 16 yaşındaki oğlunun 10 yıl aradan sonra büyük ameliyatlara başlayacağını açıkladı.

"ŞİFA, BAZEN BİR SATIRLA BİZE ULAŞIR"

Herkesten dua isteyen Özlem Kaymaz, şunları söyledi:

"Canım oğlum, tam 10 yıl aradan sonra yeniden büyük ameliyatlara başlıyor. O zamanlar sosyal mecra yoktu. Gurbette bir başıma mücadeleden vazgeçmeden yol almıştım. Şimdi kendi vatanımda yaşarken onun ve bizim hikayemizi bilen birçok sevenimizle birlikte yeniden bu zor günlere adım atıyoruz. Manevi desteğin değerini bilen bilir. Şifa, bazen bir satırla ve sözle ulaşır bize."

ŞİFA REÇETESİNİ VERDİ...

Kaymaz, ekledi: "Düşüncelerimi tertemiz ve umut dolu tutmayı ben oğlumun serüveninde öğrendim. Mücadeleden vazgeçmemek, umutları yitirmemek, kişisel algılamamak, sevgi ve şefkati besleyip büyütmek, kalbi açmak ve sevdiğine dokunmak...

İşte bu benim şifa reçetem. Nefes alıp dans ederek geçebilirsin acıların içinden. Paylaştığım hayat hikayeme anlam kattığınız için şükürler olsun."

Kaymaz, Daniel'in ameliyatlarıyla ilgili merak edilenleri, "Bir anne, bir hemşire, yarı doktor ve yaşam koçu olarak detaylı paylaşacağım" dedi.