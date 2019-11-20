Özlem Kaymaz'dan iyi haber geldi

Nager sendromu hastası 16 yaşındaki oğlu Daniel'in yeniden ameliyat olmaya başlayacağını geçtiğimiz günlerde duyuran Özlem Kaymaz, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden aktardı.

Sabah oğlunu ameliyathanede bırakmanın çok zor olduğunu dile getirerek paylaşımlarına başlayan eski güzel, güçlü kalmak zorunda olduğu belirtti. Ardından "Nasıl dayanacağım" diyerek endişelerinden bahseden Kaymaz, müjdeli haberi verdi.

"DANİEL'İN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Oğlunun çok zor bir ameliyat atlatmasına rağmen iyi olduğunu söyleyen Kaymaz, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Daniel'in bir süre konuşamayacağını da sözlerine ekleyen tescilli güzel, esas zorlu sürecin yeni başladığını dile getirdi.