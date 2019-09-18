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HaberlerCadde'Özünüze sahip çıkın!'
18.09.2019 - 07:50 |

'Özünüze sahip çıkın!'

Başarılı kariyeri ve aile hayatıyla örnek olarak gösterilen Victoria Beckham, Glamour dergisine kapak oldu.

'Özünüze sahip çıkın!'

Kendi adını verdiği güzellik markasıyla ilgili konuşan iş insanı, “Bu alanı yaratmam, öz güvenimi yerine getirdi. Beni gerçekten de özgürleştirdi” dedi. Görünümüyle barışık olduğunu dile getiren 45 yaşındaki Beckham, “Herkese ‘Kendinize ve özünüze sahip çıkın. Evet, kırışıklıklarınız olabilir ama onlar da okeydir’ cümlesini söylemek istiyorum” çıkışıyla şaşırttı.
Futbolcu David Beckham ile 20 yıllık evli olan ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper üzerinde sağlıklı etkiler yaratmak istediğini belirten iş insanı, anne-babalık saatlerini yoğun iş programına göre uydurduklarını söyledi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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