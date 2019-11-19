Pablo aranıyor

Birce Akalay’ın beş yaşındaki erkek kedisi Pablo, evden kaçtı. Üç gündür, Rumeli Hisarüstü’ndeki evinin civarında minik dostunu arayan oyuncunun, gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Sosyal medyadan kedisinin fotoğraf ve video’larını paylaşıp, yardım isteyen Akalay’a, arkadaşları ve hayranları da sevimli dostunu arayarak destek oluyor.

Bazı fanlar da, oyuncunun evinin bulunduğu semte giderek, kediyi arıyor. Instagram’dan iki gündür paylaşım yapan Akalay, “Bir çocuk gibi eve alışık, kaçmak gibi bir huyu yok. Kötü bir şey düşünmek istemiyorum, belki biri almış olabilir. Gören olursa, lütfen haber versin. Çok üzgünüm” diyerek, telefon numarası bıraktı.