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05.12.2019 - 07:50 |

‘PAGAGNINI’ HEYECANI!

Güldürüyle klasik müziği harmanlayan ‘Pagagnini’ 9 Aralık’ta Cemal Reşit Rey sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘PAGAGNINI’ HEYECANI!

Klasik müzik tarihinin en önemli keman virtüözlerinden Paganini’nin eserlerinden ilham alan, izleyicilere eğlenceli ve dinamizmi hiç düşmeyen gösteri ‘Pagagnini’, 9 Aralık saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek. Thomas Potiron, Fernando Clemente, Gueorgui Fournadjiev ve Isaac M. Pulet’ten oluşan virtüöz dörtlü, efsanevi keman virtüözü ve besteci Paganini’nin kompozisyonlarını, kişiliğini ve yeteneğini sahneye taşıyacak.
Sanatçılar gösteri boyunca Paganini’nin bestelerinin yanı sıra Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla ile Sarasate’nin eserleriyle, rock ve folk melodilerin de yer aldığı renkli bir repertuvar seslendirecek. Sürprizlerle dolu şov, mizahla müziği buluştururken, izleyenleri de gösterinin bir parçası haline getirecek. Biletler Biletix’te...

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