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27.08.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

Panik aşıklar

Seray Kaya, yeni sevgilisiyle Nişantaşı’nda mobilya alışverişine çıktı. İlk kez el ele görüntülenen çift, objektiflere görünce panik halinde farklı yönlere yürüdü.

Panik aşıklar

‘Kadın’ dizisiyle adını duyuran Seray Kaya, önceki gün iş insanı sevgilisiyle Nişantaşı’nda ilk kez el ele görüntülendi.

Bir yıl önce basketbolcu Birkan Batuk’tan ayrılan oyuncu, ev konsepti ürünleri satan bir mağazada alışveriş yaptı. İkilinin, mobilya siparişi verdiği görüldü.

Mağaza çıkışı karşısında gazetecileri gören çiçeği burnunda sevgililer, panikledi. Oyuncu, objektiften kaçmak için gizemli iş insanının elini bırakarak, yolunu değiştirdi. Birkaç metre ötede yeniden buluşan çift, sorulara cevap vermezken, otomobillerine binerek gözden kayboldu.

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