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27.11.2019 - 07:50 |

Panik atak geçirmiş!

Selena Gomez’in 2019 Amerikan MÜzik Ödülleri töreninde panik atak geçirdiği öğrenildi.

Panik atak geçirmiş!

Selena Gomez’in 2019 Amerikan MÜzik Ödülleri töreninde panik atak geçirdiği öğrenildi. İki yeni single’ıyla açılışı yapan şarkıcının, iki yıl sonra ilk kez canlı performans sergileyeceği için gergin hissettiği belirtildi. Gomez, sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek, “Geri dönmek çok güzel. Tüm ekibime ve sevenlerime yanımda oldukları için teşekkür ederim” diye yazdı.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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