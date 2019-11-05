Berdan Mardini, ‘Aşktan Geberiyorum’ şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Single’ını doğum gününde yayınladığı için kendisine hediye veren şarkıcı, sektörde kalıcı olmasını, “Edirne’den Hakkari’ye kadar kime sorarsanız sorun, Berdan Mardini ismini bilirler. Duruşun kalitesiyle, kalıcı olabiliyorsun” sözleriyle, açıkladı. Mardini’yle yeni parçasını, sektörün durumunu, Mardin’de kurduğu fabrikayı ve aile hayatını konuştuk.

- Şarkının hikayesi nedir?

Sözleri, aşktan geberen bir adamı konu ediyor. O yüzden klibin de ona uygun olmasını istedik. Evlilik teklifi edip, daha sonra terk edilen adamın, kendisini alkole vermesini anlatıyor. Doğum günüm 5 Kasım olduğu için, kendime hediye vermiş oldum. Video’da adamın aşk hikayesinin yanı sıra İstanbul’u da gösterdik.

- Sektör kötü durumdayken yüksek bütçeli klip çekmenizin sebebi nedir?

Para kazanamamak ve sektörün kötü olması beni üzmüyor. Toplum kurallarını çiğneyen, yeni jenerasyonu yanlış yönlendiren kişilere ve sosyal medya fenomenlerinin tutumlarına kızıyorum. Biraz gelenekçi biriyim. Halkımızın bu insanlara reyting kazandırmasına üzülüyorum. Bir şarkı ve klip maliyetim toplamda 200-300 bin TL arasını buluyor. Para değil, maneviyat önemli... Çizgimi hiç bozmadım.

- Size türkücü denilmesinden rahatsız oluyor musunuz?

Doğulu olup, pop türü söylesen bile, ‘türkücü’ derler. Söylediğim ‘Senden Çocuğum Olsun’ eseri, türkü değil. Kara kaş, kara göz ve Doğulu’ysan hemen ‘türkücü’ diyorlar.

- Arabeskin yeniden canlanmasının sebebi ne?

Gündemdeki isimlerin şarkılarında bile arabesk duyguları yer alıyor. Arabesk zaten hep var. Demet Akalın, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu ve Sıla’nın seslendirdikleri aslında arabesktir. Bir parçaya gitar eklemekle pop olmuyor. Ülkemizin coğrafyası arabesk...

- Sektörde kalıcı olmanın sırrı ne?

Edirne’den Hakkari’ye kime sorarsanız sorun, Berdan Mardini ismini bilirler. Kendini meşhur zanneden isimler sadece bar camiasında tanınırlar. Onları kimse tanımaz. Kalıcılık, kumaşla alakalı bir şey... Duruşun kalitesiyle, kalıcı olabiliyorsun. Sadece sanatımla gündeme geldim. Ülke meselelerinde de elimi taşın

altına koyuyorum.

‘Büyük hırslarım yok’

- Bir dönem popüler dizilerde yer aldınız. Yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz?

Sinema düşünüyorum. Dizi çekersem, altı gün çalışmış olacağım için ekran düşünmüyorum. ‘Türkler ile Kürtler’ adında bir komedi filmimin senaryosunu bitirmek üzereyim. Doğu-Batı sentezi olacak. TRT Kürdi kanalında programım devam ediyor.

- Siz oynayacak mısınız?

Ben de yer alacağım. Düşündüğüm oyuncularla daha görüşmedim. Üç günlük dünya, büyük hırslarım yok. İnsanlara güzel şeyler bırakmak istiyorum.

- Kick-boks yaparak sekiz kilo verdiniz...

Hayal ettiğimden daha iyi bir spormuş. Güzel gidiyor. 15 kilo daha vereceğim.

- Aile hayatınız nasıl gidiyor?

Aile olmak güzel bir şey. Eşimden Allah razı olsun, hiçbir zaman başımı aşağıya eğdirmedi. İki evladım var ve çok mutluyum. Üçüncü çocuğu da düşünüyoruz.

‘Ülkeme yatırım yapmak istedim’

- Mardin’de kurduğunuz gül yağı ve gül suyu fabrikası işleri nasıl gidiyor?

Köye her gittiğimde çocukların çalışmadığını görünce, bir şeyler yapmak istedim. Bu sene 800 dönüm gül ektik. Şu an 200-300 kişilik bir ekip çalışıyor. 2022-2023 yılında, bin 500 kişiye iş vermeyi hedefliyorum. Onun dışında gül suyu kolonyası ve sabun üreteceğiz. Berdan Mardini markasıyla parfüm yaparak, dünyaya duyurmak istiyorum. Bunlar benim için gurur verici şeyler.

- Riske girdiğiniz için çekinceniz oldu mu?

Yatırdığım parayı bankaya koysaydım, kafam ağrımazdı. Ama ülkeme yatırım yapmak istedim. Beş sene sonra tüm dünyada bir marka olacağız. Mardin’e ‘Gül Festivali’ yapmayı düşünüyorum.