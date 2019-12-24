Parayı değil aşkı seçti

Sinan Akçıl, geçtiğimiz eylül ayında boşanıp, daha sonra barıştığı Burcu Kıratlı için yılbaşı gecesi sahne almayacağını açıkladı. Şarkıcı, “2019 sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Kötü günler yaşadık ama düzeltmeye çalışıyorum. Mesela bu yılbaşı çalışmayıp, romantik bir akşam geçirmeyi düşünüyoruz. ‘Aşk mı, para mı?’ tercihimi, sevgilimden yana kullandım” yanıtını verdi.

Son dönemde rap müziğin popüler olmasına oyuncu, “Arabesk, pop ve rap gibi her tür müziği dinliyorum. En sevdiğim popçu ise eski kocam” derken araya giren Akçıl, “İşte bu güzel oldu” sözleriyle, teşekkür etti. Eski eşini her fırsatta öven şarkıcı, “Burcu’ya dizi teklifi gelirse, ben de o projenin müziğini ücretsiz yapacağım. Yapımcılara buradan duyurulur” şeklinde konuştu.