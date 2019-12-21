Parayı kabul etmedi, Weinstein’a dava açtı

Harvey Weinstein (67), iki yıl önce 70’ten fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Bu skandal, dünya çapında ‘MeToo’ (Ben de) isimli kadın hareketini başlatmış, taciz mağdurları seslerini çıkarma cesareti bulmuştu.

‘Suçlamayı 30’dan fazla kadın mahkemeye taşımıştı. Elektronik kelepçeyle gezen Weinstein’ın 12 Aralık’taki duruşmasından kadınlar adına tarihi zafer bekleniyordu. Ancak Weinstein, 30’u aşkın davacıyla 25 milyon dolara anlaşmıştı. Bu anlaşmaya, süreci başlatan Ashley Judd da dahil olmuştu.

Anlaşmayla birlikte Weinstein hakkındaki dava düşmüştü. Sivil toplum kuruluşları, anlaşmayı “Davaya ihanet” olarak nitelemişti. Düşen davada ismi açıklanmadan ‘mağdur’ olarak ifade edilen kadınlardan Kaja Sokola (33), “Bu anlaşma bir aşağılamadır” diyerek, kendisine ödenecek parayı kabul etmediğini ve Weinstein’a dava açtığını açıkladı.

Pedofili suçlaması

Polonya’dan oyuncu olmak için Hollywood’a gelen ve 2002 yılında 16 yaşında tacize uğradığını iddia eden Kaja Sokola, olayın ardından hayallerine veda edip ülkesine dönmüş. Amacının para almak değil, tacizcisinin ceza aldığını görmek olduğunu söyleyen Sokola’nın açtığı dava kabul edilirse, Weinstein sadece tacizden değil pedofiliden de hakim karşısına çıkacak.