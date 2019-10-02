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02.10.2019 - 07:50 |

Paris’e Türk damgası!

Anne olmaya hazırlanan marka danışmanı ve influencer Rachel Araz Kiresepi, Paris Moda Haftası’nın resmi sponsoru L’Oréal Paris’in Musée La Monnaie’de düzenlediği Le Défilé’de dünyaca ünlü isimlerle podyumda yürüdü.

Paris’e Türk damgası!

Anne olmaya hazırlanan marka danışmanı ve influencer Rachel Araz Kiresepi, Paris Moda Haftası’nın resmi sponsoru L’Oréal Paris’in Musée La Monnaie’de düzenlediği Le Défilé’de dünyaca ünlü isimlerle podyumda yürüdü. Helen Mirren, Eva Longoria, Aishwarya Rai, Camila Cabello, Doutzen Kroes ve Amber Heard ile boy gösteren Kiresepi, 40’tan fazla ülkede yayınlanan organizasyonda yürüyen ilk Türk oldu. Etkinlikte, 10 tasarımcı
yer aldı.

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