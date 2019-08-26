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26.08.2019 - 07:50

Paris’te geçmişe yolculuk

Yazın son günlerini Paris’te geçiren EKAV Başkanı İnci Aksoy, sanat dolu günler geçirmenin mutluluğunun yaşıyor.

Paris’te geçmişe yolculuk

İstanbul’da sahibi olduğu Süzer Plaza’nın altında yer alan EKAV Galerisi’nin sezonu açmadan önce bir Paris havası alan iş insanı Aksoy, dolu dolu günlerinin sosyal medya hesabından paylaştı. Metiers Sanat Müzesi’nde (Musee Des Arts et Metiers) incelemelerde bulunan Aksoy, geçmişe yolculuğa çıktı. İş insanı, tarihi uçaklar ve teknolojik eserler arasında keyif dolu bir gün geçirdi.

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