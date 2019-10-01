İstanbul’un gözde adreslerinden Park Şamdan, yenilendi. Farklı dekorasyonu ve zengin menüsüyle Rixos Pera’nın içerisinde yer alan restoran, önceki akşam kapılarını açtı. İşletmeciliğini Gökhan Şafak’la Mahmut Dalyaprak’ın yürüttüğü mekanın, müzik direktörlüğünü ise Cafi

(Cafer Palamut) üstleniyor.

Sürpriz organizasyonlar ve lezzetlerle konuklarını ağırlayacak Park Şamdan’da yer alan suşi bar ve pazar günleri yapılacak gündüz partileri, yeni sezonda yeniliklerin başında geliyor.



