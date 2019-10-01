MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddePark Şamdan yenilendi
01.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Park Şamdan yenilendi

İstanbul’un gözde adreslerinden Park Şamdan, yenilendi.

Park Şamdan yenilendi

İstanbul’un gözde adreslerinden Park Şamdan, yenilendi. Farklı dekorasyonu ve zengin menüsüyle Rixos Pera’nın içerisinde yer alan restoran, önceki akşam kapılarını açtı. İşletmeciliğini Gökhan Şafak’la Mahmut Dalyaprak’ın yürüttüğü mekanın, müzik direktörlüğünü ise Cafi
(Cafer Palamut) üstleniyor.
Sürpriz organizasyonlar ve lezzetlerle konuklarını ağırlayacak Park Şamdan’da yer alan suşi bar ve pazar günleri yapılacak gündüz partileri, yeni sezonda yeniliklerin başında geliyor.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yüreğinizle dinleyin'

'Yüreğinizle dinleyin'

Hayatının tavsiyesi

Hayatının tavsiyesi

Yırtmaçlı tenis

Yırtmaçlı tenis

‘Koşa koşa geldik’

‘Koşa koşa geldik’

Sıradaki Haber