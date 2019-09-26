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HaberlerCaddePars'a sürpriz kutlama
26.09.2019 - 12:32 |

Pars'a sürpriz kutlama

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 8 yaşına bastı. Şallı, oğlunun yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı.

Pars'a sürpriz kutlama

Ebru Şallı, oğlu Pars ile fotoğrafına, "İyi ki doğdun ponçiğim. İyi ki doğurmuşum seni! Senden çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Hep böyle güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa. Doğum günün kutlu olsun budda bebek!" notunu yazdı.

Ebru Şallı'nın bir dönem küs olduğu eski dostu Demet Şener, fotoğrafın altına, "Sağlıklı mutlu güzel yaşları olsun canım " yorumunu düştü.

Parsa sürpriz kutlama

26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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