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21.08.2019 - 07:50

Partili veda

Remax’ın en başarılı gayrimenkul danışmanları sıralamasında dünya birincisi Evrim Kırmızıtaş Başaran, Bodrum tatilini sonlandırmadan önce, dostlarıyla doğum günü partisi düzenledi.

Partili veda

Yalıkavak Miços Balıkçısı’nda canlı müzik eşliliğinde pasta üfleyen gayrimenkul danışmanı, “Sezona yeni projemizle, enerji dolu başlayacağız” dedi. Başaran ve dostları, seçtikleri şarkılar eşliğinde karaoke yaparak doyasıya eğlendi. Başaran Ailesi’nin kızları Mina ve Sena ile kayınpederi Ergün Kırmızıtaş da yeni yaşlarına girerken, “Üçümüz bir arada doğum günü yaptık, çok mutluyuz” diye konuştu.

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
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