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20.09.2019 - 07:50 | | SERCAN KISMET

Pasaport paniği

Arkadaşının özel uçağıyla Hollanda’dan Monako’ya giden Keremcem, pasaportunu kaybedince beş saat alanda beklemek zorunda kaldı

Pasaport paniği

Keremcem, proje görüşmesi için gittiği Hollanda’da iş insanı arkadaşı Frank Zweegers’in misafiri oldu. Oyuncu, oradan Zweegers’in eşi Souad’un 55 metrelik süper yatta gerçekleşecek doğum günü partisine katılmak için özel uçakla, Monako’ya geçti. Alana iner inmez pasaportunun yanında olmadığını fark eden Keremcem, kısa süreli panik yaşadı.
Pasaportunu Hollanda’da uçağa binmek üzereyken düşürdüğünü fark eden oyuncu, alanın VIP bölümünde beş saat beklemek zorunda kaldı. Bu sırada iş insanının özel uçağı, pasaportu almak için, yeniden Hollanda’ya havalandı. Pasaport geldikten sonra giriş yapabilen Keremcem, gece boyunca misafirlere şarkı söyleyip, imza dağıttı.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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