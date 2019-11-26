26.11.2019 - 12:12 |
Pascal Nouma'ya yoğun ilgi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen başarılı isim Pascal Nouma, önceki gün ablası ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Her zamanki gibi sempatik tavırları ve eğlenceli halleri ile neşe kaynağı olan Pascal Nouma'ya ilgi bir hayli yoğundu. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Nouma, bir hayranıyla da magazin objektiflerine de poz vermeyi ihmal etmedi.
Türkiye'yi sevdiğini her fırsatta söyleyen Pascal Nouma'nın ayakkabısındaki Türk bayrağı baskısı dikkatlerden kaçmadı.