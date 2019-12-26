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26.12.2019 - 07:50 | | Seçkin Şenvardar

Patron değil, personel gibi!

Bestemsu Özdemir, açacağı restoranın mobilyalarını, işçilerle birlikte taşıdı. Oyuncu, ”Patron gibi değil, personel gibi çalışmak zorundayım” dedi

Patron değil, personel gibi!

Nişantaşı’nda açacağı restoranın son hazırlıklarını tamamlayan Bestemsu Özdemir, sipariş verdiği mobilyaları taşırken objektiflere takıldı. Gelen kamyoneti kapıda karşılayan oyuncu, ilk iş olarak trafiği kesti ve aracın park etmesine yardımcı oldu. Ardından gelen mobilyaları personelle taşıdı.

10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını  taşıyan Özdemir, “Böyle zayıf 10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını  taşıyan Özdemir, “Böyle zayıf ve çıtı pıtı göründüğüme bakmayın, güçlüyümdür” dedi. İki gün sonra mekanın kapılarını açacağını belirten oyuncu, “Patron gibi değil personel gibi çalışmak zorundayım, hiçbir zaman gocunmam.Heyecanlıyım.  Yoksa bu işler yürümez” dedi.

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