Patron değil, personel gibi!

Nişantaşı’nda açacağı restoranın son hazırlıklarını tamamlayan Bestemsu Özdemir, sipariş verdiği mobilyaları taşırken objektiflere takıldı. Gelen kamyoneti kapıda karşılayan oyuncu, ilk iş olarak trafiği kesti ve aracın park etmesine yardımcı oldu. Ardından gelen mobilyaları personelle taşıdı.

10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını taşıyan Özdemir, “Böyle zayıf 10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını taşıyan Özdemir, “Böyle zayıf ve çıtı pıtı göründüğüme bakmayın, güçlüyümdür” dedi. İki gün sonra mekanın kapılarını açacağını belirten oyuncu, “Patron gibi değil personel gibi çalışmak zorundayım, hiçbir zaman gocunmam.Heyecanlıyım. Yoksa bu işler yürümez” dedi.