28.11.2019 - 07:50 |
Patroniçe tanıtım yapacak
Türkiye’nin en lüks otel grubu Maxx Royal, 2020 sezonu için tanıtımını, Louis Vuitton Moët Hennessy’nin (LVMH) patroniçesi Rus süper model Natalia Vodianova ile yapacak.
Türkiye’nin en lüks otel grubu Maxx Royal, 2020 sezonu için tanıtımını, Louis Vuitton Moët Hennessy’nin (LVMH) patroniçesi Rus süper model Natalia Vodianova ile yapacak. Dünyanın en lüks markalarını bünyesinde barındıran, Tiffany&CO’yu satın alarak, şirket tarihindeki en büyük satın almayı gerçekleştiren LVMH patronu ve dünyanın en zengin ilk üç insanından biri Bernard Arnault’un oğlu Antoine Arnault’ın eşi Natalia Vodianova, Maxx Royal otellerinin marka yüzü oldu. Louis Vuitton, Versace, Chanel ve Yves Saint Laurent gibi dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan Vodianova, ilk kez bir Türk markasıyla iş birliği yaptı. Kemer’de çekilen reklam filmleri ve fotoğraflar, dünyada aynı anda yayınlanmaya başladı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?