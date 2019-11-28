Patroniçe tanıtım yapacak

Türkiye’nin en lüks otel grubu Maxx Royal, 2020 sezonu için tanıtımını, Louis Vuitton Moët Hennessy’nin (LVMH) patroniçesi Rus süper model Natalia Vodianova ile yapacak. Dünyanın en lüks markalarını bünyesinde barındıran, Tiffany&CO’yu satın alarak, şirket tarihindeki en büyük satın almayı gerçekleştiren LVMH patronu ve dünyanın en zengin ilk üç insanından biri Bernard Arnault’un oğlu Antoine Arnault’ın eşi Natalia Vodianova, Maxx Royal otellerinin marka yüzü oldu. Louis Vuitton, Versace, Chanel ve Yves Saint Laurent gibi dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan Vodianova, ilk kez bir Türk markasıyla iş birliği yaptı. Kemer’de çekilen reklam filmleri ve fotoğraflar, dünyada aynı anda yayınlanmaya başladı.