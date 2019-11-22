Pelin Akil müzikal ile dönüyor

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de ikiz bebekleri için alışveriş yapan pelin Akil, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "Bugün Zorlu PSM'de 'Son Beş Yıl' adlı müzikalimizin provalarını yapmaya başladık. Sahneyi Kaan Sekman ile birlikte paylaşacağım. İki kişilik bu oyunumuzun 11 Aralık'ta ilk gösterimini yapmış olacağız" dedi.