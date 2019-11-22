22.11.2019 - 11:29 |
Pelin Akil müzikal ile dönüyor
Oyuncu Pelin Akil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde geldiği AVM’de ikiz bebekleri için alışveriş yapan pelin Akil, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "Bugün Zorlu PSM'de 'Son Beş Yıl' adlı müzikalimizin provalarını yapmaya başladık. Sahneyi Kaan Sekman ile birlikte paylaşacağım. İki kişilik bu oyunumuzun 11 Aralık'ta ilk gösterimini yapmış olacağız" dedi.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.