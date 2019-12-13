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13.12.2019 - 14:20 |

Pelin Karahan: Benim için güzel bir yıldı

Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Pelin Karahan: Benim için güzel bir yıldı

Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş yapan Karahan, "Çocukları anaokulundan almaya gidiyorum. Bu yüzden biraz acelem var'' dedi.

Yılbaşında herhangi bir tatil planının olmadığını dile getiren güzel oyuncu, ''Eşimin şu sıralar işleri biraz yoğun, bu sene büyük ihtimal evde geçireceğiz.
2019'un benim için güzel bir yıl olduğunu söyleyebilirim" diyerek çocuklarını okuldan almaya gitti. 

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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