Pelin Karahan ekranlara ne zaman dönecek?

Pazar gününü ailesi ile birlikte geçiren Pelin Karahan, zor bir haftayı geride bıraktığını söyledi. Güzel oyuncu, "Geçtiğimiz hafta Ali Demir rahatsızlandı. Malum mevsim geçişi. Fakat biraz ağır bir hastalık atlattı. Çok şükür şimdi iyi bir problemimiz kalmadı" dedi.

Ekranlara ne zaman döneceği konusunda da bir açıklamada bulunan Karahan, "Şu anda okuduğum birkaç senaryo var. İçime sinecek, inandığım güzel bir iş olursa ben de tabii ki ekranlarda olmaktan mutlu olurum" açıklamasında bulundu.