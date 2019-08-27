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HaberlerCaddePelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi
27.08.2019 - 13:01

Pelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Pelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile sarıldığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, romantik kareye, kalp emojisi ile birlikte "İyi ki'lerimin sebebi. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Pelin Karahandan Bedri Güntaya: İyi kilerimin sebebi


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