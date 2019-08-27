27.08.2019 - 13:01
Pelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi
Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile sarıldığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, romantik kareye, kalp emojisi ile birlikte "İyi ki'lerimin sebebi. İyi ki doğdun" notunu düştü.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.