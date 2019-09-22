Pembe parti!

Markanın CEO’su Sabina Belli ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, marka elçisi Chiara Ferragni’nin yanı sıra Jasmine Sanders, Leonie Hanne, Christie Tyler, Manon Durst ve Tamara Kalinic gibi isimler katıldı. Organizasyonun davetlileri arasında Türkiye’nin tanınmış simalarından Buse Terim ve Cansu Akın da vardı.

Konuklar ‘pretty-in-pink’ temalı kokteylde, sanatsal zanaatkârlığıyla öne çıkan markanın yeni Pink Nudo Koleksiyonu’nu keşfetti.