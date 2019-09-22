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22.09.2019 - 07:50 |

Pembe parti!

Milanolu mücevher markası Pomellato, yeni Pink Nudo Koleksiyonu’nu, önceki akşam Milano Moda Haftası kapsamında özel bir partiyle tanıttı.

Pembe parti!

Markanın CEO’su Sabina Belli ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, marka elçisi Chiara Ferragni’nin yanı sıra Jasmine Sanders, Leonie Hanne, Christie Tyler, Manon Durst ve Tamara Kalinic gibi isimler katıldı. Organizasyonun davetlileri arasında Türkiye’nin tanınmış simalarından Buse Terim ve Cansu Akın da vardı.

Pembe parti

Konuklar ‘pretty-in-pink’ temalı kokteylde, sanatsal zanaatkârlığıyla öne çıkan markanın yeni Pink Nudo Koleksiyonu’nu keşfetti.

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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