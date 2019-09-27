27.09.2019 - 07:50 |
Pembe top Soral’da
Bensu Soral, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 4 Ekim’de Anadolu Efes-FC Barcelona arasında gerçekleşecek EuroLeague maçının hava atışını, pembe topla yapacak.
Bensu Soral, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 4 Ekim’de Anadolu Efes-FC Barcelona arasında gerçekleşecek EuroLeague maçının hava atışını, pembe topla yapacak. Oyuncu, “Umarım Türkiye’deki tüm kadınlar çağrımızı duyar ve yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmayı, rutini haline getirir” dedi.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.