Pembe top Soral’da

Bensu Soral, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 4 Ekim’de Anadolu Efes-FC Barcelona arasında gerçekleşecek EuroLeague maçının hava atışını, pembe topla yapacak. Oyuncu, “Umarım Türkiye’deki tüm kadınlar çağrımızı duyar ve yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmayı, rutini haline getirir” dedi.