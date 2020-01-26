‘PERİ MASALI GİBİ BİR HAYATIM OLDU’

Romantizmin sesi, ‘Notre Damde de Paris Müzikali’nin Quasimodo’su Garou, 29 Şubat 2020’de İstanbul’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanadalı şarkıcı ve oyuncu, kariyerinde 20’nci yılını kutladığı turnesi ‘Garou-20 years’ kapsamında, geçtiğimiz yıl ilk kez İstanbul’da sahne almıştı. Yoğun talep üzerine Piu Entertainment organizasyonuyla tekrar gelecek Garou, Volkswagen Arena’da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Sanat hayatında 20 yılı geride bırakan Garou, geçen yıllarla ilgili, “Değişen tek şey etrafımdaki insanlar... Kendimi kötü enerjilerden korumaya çalışıyorum. Müzik, doğa, arkadaşlar ve aile olmazsa olmazlarım. Şanslı hissediyorum. Peri masalı gibi bir hayatım oldu” dedi. Garou, “Müzikle ilgili hatırladığınız ilk anınız nedir?” sorusuna, “Dört yaşımdayken annem piyano çaldığımı duymuş. Bir gitarım vardı ve babam akorları öğretmişti. Bunlar müziğe ilk adımlarımdı” cevabını verdi. Kariyerinin kırılma noktasının ‘Notre Dame de Paris Müzikali’ olduğunu söyleyen sanatçı, 20 yıl önceki haline ise şu tavsiyeleri verdi: “Sakın değişme! Dikkatli ol, eğlenmeyi ihmal etme ve anın tadını çıkar!”