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21.08.2019 - 12:36

Perihan Savaş’a oğlundan jest

Usta sanatçı Perihan Savaş'ın rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, iş hayatına adım attı.

Perihan Savaş’a oğlundan jest

Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; Savaş Zafer, uzun süredir devam eden çalışmalarını tamamlayıp bir restoran açtı, mekanına annesinin ismini verdi.

Oğlunun yaptığı jeste çok sevinen Perihan Savaş, sevincini şu sözlerle paylaştı:
"Canım oğlum, Allah yolunu açık etsin. Şansın bol olsun."

Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş, 1987 yılında nikah masasına oturmuştu.

Perihan Savaş’a oğlundan jest

21 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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