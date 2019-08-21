21.08.2019 - 12:36
Perihan Savaş’a oğlundan jest
Usta sanatçı Perihan Savaş'ın rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, iş hayatına adım attı.
Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; Savaş Zafer, uzun süredir devam eden çalışmalarını tamamlayıp bir restoran açtı, mekanına annesinin ismini verdi.
Oğlunun yaptığı jeste çok sevinen Perihan Savaş, sevincini şu sözlerle paylaştı:
"Canım oğlum, Allah yolunu açık etsin. Şansın bol olsun."
Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş, 1987 yılında nikah masasına oturmuştu.