Perihan Savaş’a oğlundan jest

Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; Savaş Zafer, uzun süredir devam eden çalışmalarını tamamlayıp bir restoran açtı, mekanına annesinin ismini verdi.

Oğlunun yaptığı jeste çok sevinen Perihan Savaş, sevincini şu sözlerle paylaştı:

"Canım oğlum, Allah yolunu açık etsin. Şansın bol olsun."

Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş, 1987 yılında nikah masasına oturmuştu.