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28.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Pınar Altuğ: Tamer’le her şeye varım

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam eşi Yağmur Atacan ile birlikte Zorlu PSM’deki 'Beyond Bollywood' gösterisine katıldı.

Pınar Altuğ: Tamer’le her şeye varım

Gösteriyi izlemeye eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile gelen Pınar Altuğ Atacan, eski partneri Tamer Karadağlı'yla yeni bir proje teklifinde yer alıp almayacağı sorularına "Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye 'Evet' derim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan. Çok başka bir arkadaş o. O kadar kıymetli ki" sözleriyle cevap verdi. 

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'da 17 yıl boyunca karı kocayı oynadı.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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