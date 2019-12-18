18.12.2019 - 11:55 | | EMRAH AKÇAAY
Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!
Netflix'in ikinci Türk dizisi 'Atiye'nin galası dün akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Galaya katılan Pınar Deniz, "Can Yaman'la başrol oynayacağı projeyi redddetti" iddialarına yanıt verdi.
Pınar Deniz'in Can Yaman'ın libido açıklaması ve ardından segilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilmişti.
Düne kadar sessiz kalan Pınar Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" diyerek açıklama yaptı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.