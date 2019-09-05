Podyumda elbisesi düşen mankenin zor anları!

Podyumda yürürken elbisesinin askıları açılan Lina Daniela Daza, elleriyle göğüslerini kapattıı. Kulise dönmek yerine panik yapmadan podyumda yürümeye devam eden manken, uzun süre alkışlandı.



Moda otoriterleri, elbisesi düşmesine rağmen podyumu terk etmeyen modelin profesyonelce davrandığını belirtip övgüler yağdırdı.



Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, "Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi" ifadelerini kullandı.

