Podyumda yıldırım!

Emel Yıldırım, 24 yıl sonra Cihan Nacar’ın Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Denizli Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı. Yıldırım, 10 yıldır modacının tasarımlarını giydiğini belirterek, “Yurt dışına açılmalı” dedi.

Organizasyon öncesi heyecanlandığını belirten Yıldırım, “Podyumu özlemişim. Kalbim pıt pıt attı. Stresten başım biraz ağrıdı ama eski senelere gittim. Sahne arkasının o heyecanını da özlediğimi fark ettim. Mankenlerin o halini görmek geçmişi hatırlattı. Güzel bir anı oldu”

diye konuştu.