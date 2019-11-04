'Popüler müziğin yolunu açan Ajda Pekkan'dır'

Konserinde birbirinden farklı dört elbise giyen Nazan Öncel, dinleyicilerinin alkışları eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

Nazan Öncel, meslektaşı Ajda Pekkan hakkında şunları söyledi:

"Ajda Pekkan’ı Allah özene bezene yaratmış. Bir bacağı benim boyum kadar. Ben de sizin gibi sesine de güzelliğine de hayranım. Allah sağlık, uzun ömür versin. Popüler müziğin yolunu, önünü açandır, biricik ve yeganedir. Ne söylesem az gelir."