Prensesin Bodrum aşkı

Davete, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Prensese çiçek takdim eden Aras, Bodrum mandalina lokumu, mandalinadan üretilen reçellerden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini hediye etti. Durek, resmi görünce saygıyla eğilip, Atatürk’ü tanıdığını, çok güçlü ve saygın bir lider olduğunu dile getirdi. Benan Saraç da, “Norveç Prensesi Maertha Louise ve Shaman Durek’i ağırlamaktan mutluyuz. Shaman Durek zaten bir Bodrum hayranıdır ve prenses Maertha Louise’e buraları göstermek istedi. Tatil için Türkiye’yi, Bodrum’u tercih ettikleri için çok mutluyuz” diye konuştu.