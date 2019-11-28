Program istiyor

Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’yle İstMarina Alışveriş Merkezi’ndeydi. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi final yapan şarkıcı, “İstanbul’a döndük. Havalara hâlâ alışamadım. Farklı projeler geliyor. Henüz okuma aşamasındayım. Ama gündüz kuşağı programı yapmak istiyorum” dedi.