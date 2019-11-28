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28.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Program istiyor

Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’yle İstMarina Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Program istiyor

Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’yle İstMarina Alışveriş Merkezi’ndeydi. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi final yapan şarkıcı, “İstanbul’a döndük. Havalara hâlâ alışamadım. Farklı projeler geliyor. Henüz okuma aşamasındayım. Ama gündüz kuşağı programı yapmak istiyorum” dedi. 

70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
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