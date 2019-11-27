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27.11.2019 - 07:50 |

Proje görücüye çıktı

Türk yatırımcılara yurt dışında, yabancı yatırımcılara ise Türkiye’de gayrimenkul danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunan GRED, Lizbon’daki 16 seçkin projeyi Hiref’te cemiyet hayatının ünlü isimlerine tanıttı.

Proje görücüye çıktı

Türk yatırımcılara yurt dışında, yabancı yatırımcılara ise Türkiye’de gayrimenkul danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunan GRED, Lizbon’daki 16 seçkin projeyi Hiref’te cemiyet hayatının ünlü isimlerine tanıttı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Meltem Türker ev sahipliğindeki etkinlikte; Berrin Saran, Arzu Kunt, Neşe Gönül, Hande Sezer Pekcan, Ebru Çerezci ve Güvenç Kılıç yer aldı. Projeden ev alanlar, Avrupa’da oturum, eğitim ve yaşam hakkıyla beraber beş yıl sonra Avrupa (Schengen) Pasaportu ayrıcalığına da sahip olacak.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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