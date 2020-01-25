25.01.2020 - 07:50 |
Prömiyer yaptı
Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı, Erdem Akakçe ve Alper Baytekin’in başrolünü paylaştığı ‘Ben Varım’ın prömiyeri, DasDas’ta gerçekleşti.
Dört ay boyunca prova yapan oyuncular, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.