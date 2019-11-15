Provalar başladı

Başrolünde Gökçe Bahadır’ın olduğu, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman’ın da yer aldığı Sezen Aksu şarkılarından oluşan ‘İzmir’in Kızları’ oyununun provalarına başlandı. Proje, 24 Ocak’ta görücüye çıkacak.