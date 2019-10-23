23.10.2019 - 07:50 |
Provalar devam ediyor
Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları, UNIQ Hall’de hız kesmeden sürüyor.
Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları, UNIQ Hall’de hız kesmeden sürüyor. Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ferhat Göçer’in performansıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı oyun, aralıkta perde diyecek.Sahnede Özgür Sevinç
şefliğindeki orkestra da, Göçer’e eşlik edecek.