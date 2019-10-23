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HaberlerCaddeProvalar devam ediyor
23.10.2019 - 07:50 |

Provalar devam ediyor

Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları, UNIQ Hall’de hız kesmeden sürüyor.

Provalar devam ediyor

Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları, UNIQ Hall’de hız kesmeden sürüyor. Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ferhat Göçer’in performansıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı oyun, aralıkta perde diyecek.Sahnede Özgür Sevinç
şefliğindeki orkestra da, Göçer’e eşlik edecek.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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