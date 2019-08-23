23.08.2019 - 07:50
Provalara başlıyor
Serenay Sarıkaya, ‘Alice Harikalar Diyarında’ oyununun toplantısı için bir AVM’de objektiflere takıldı.
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan ‘Alice Harikalar Diyarında’ oyununun toplantısı için bir AVM’de objektiflere takıldı.
26 Ağustos’ta provalar başlayacaklarını belirten oyuncu, fit görüntüsü ve makyajsız olması dikkat çekti.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.