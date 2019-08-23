Provalara başlıyor

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan ‘Alice Harikalar Diyarında’ oyununun toplantısı için bir AVM’de objektiflere takıldı.

26 Ağustos’ta provalar başlayacaklarını belirten oyuncu, fit görüntüsü ve makyajsız olması dikkat çekti.





