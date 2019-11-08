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08.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Psikoloğa gidiyorum’

Ceyda Düvenci, Novartis’in kronik hastalıkların bireyler üzerinde yarattığı psikolojik boyuta dikkat çekmek için başlattığı ‘Benim Yolculuğum’ projesinde sunuculuk yaptı.

‘Psikoloğa gidiyorum’

Ceyda Düvenci, Novartis’in kronik hastalıkların bireyler üzerinde yarattığı psikolojik boyuta dikkat çekmek için başlattığı ‘Benim Yolculuğum’ projesinde sunuculuk yaptı. Hayatının her aşamasında psikolojik destek aldığını söyleyen oyuncu, “Her bireyin sorunlarını aşarken, yardım alması kadar doğal bir şey yok” diye konuştu.

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