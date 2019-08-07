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07.08.2019 - 12:15

Quaresma kızının isteğini kırmadı

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphane Quaresma ve kızıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Quaresma kızının isteğini kırmadı

Eşi ve kızıyla birlikte alışverişe çıkan Ricardo Quaresma'nın ilk durağı meydan katında bulunan mağazalar oldu. Giyimi konusunda her zaman dikkat çekmeyi seven yıldız futbolcu, girdiği her mağazada uzun süre kalıp yeni sezon ürünleri denedi.

Eşi için kozmetik mağazalarını gezmeyi ihmal etmeyen yıldız futbolcuya küçük kızı sürpriz yaptı. Makyaj ürünleri satan bir mağazada kızının yoğun isteğini kırmayan Quaresma, az da olsa kızına makyaj yaptırdı.

Oldukça keyifli ve neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan yıldız futbolcu, ailesi ile olmasına rağmen yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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