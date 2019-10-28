Bugün Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, bir dizi ani değişikliği gündeme getiriyor. Uyanışlar içindeyiz. Ancak koşullar istikrarlı olmayabilir.

Uranüs etkisi altındaki yeni ayda, yıkıcı enerjiler de var. Bu nedenle, beklenmeyen durumlar özellikle güvenimizi zorlayabilir. Ay Akrep’teyken, finansal alanlarda huzursuz hissedebiliriz. Yenilikler ve başlangıçlar da dikkat çekiyor. Ancak evde ya da bize destek sağlayabilecek konularda aradığımızı bulmak zor olabilir.

Mücadele ve yenilenme enerjisi hakim. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karşılaşmalar ya da ortak bir bağ kurabileceğimiz imkanlar söz konusu.

KOÇ:Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz olaylara daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Ani değişikler olabilir. Gizli kalmış meselelerle ilgilenebilirsiniz. İstikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.

BOĞA:Uğraştıran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar olabilir. Sorumluluklarınızın üzerine gidebilirsiniz. Akışa bırakmayı denemelisiniz.

İKİZLER:Kariyer hayatınıza hız kazandırmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Ciddi kararlar alabilirsiniz. İşlerinize yön vermek için çabalayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ:İlişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Değişim ve dönüşümler sizi etkileyebilir. Kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN:Ailevi meselelere zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı durumlarda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınıza zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ:Kendinize zaman ayırmak için işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir.

AKREP:Önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hassasiyetiniz olan olaylarda dönüşüm yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz alanlarda ileri gitmek isteyebilirsiniz. İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz.

YAY:Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. İç dünyanızla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde baskı hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Planlarınızda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz.

KOVA:İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk alabilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çabalamalısınız.

BALIK:Öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yolculuklar planlayabilirsiniz. Sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz.