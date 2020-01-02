Koç burcuna ilerleyen Ay, daha hızlı ve ani adımlar içinde olabileceğimizi anlatıyor. Ancak bu durum, duygusal açıdan huzursuzluklara yol açabilir. Mars, Akrep’in son derecesinde ilerliyor. Ani öfke ya da kızgınlıklar, sabırsızlık nedeniyle ilişkilerimizi test edebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Yine de bugün özellikle iş hayatında görüşmeler hız kazanabilir. Yan yana gelen Merkür ve Jüpiter, düşüncelerimizde daha iddialı olabileceğimizi açıklıyor. Bu kapasiteyi iş hayatımızda kullanmaya bakalım. Yabacılarla ilgili görüşmeler de hızlı ilerleyebilir. Toprak ve gayrimenkullerle ilgili konularda da hızlı adımlar atabiliriz.

KOÇ:Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sonra imaj değişikliği için uygun zamanlar var.

BOĞA:Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun zamanlar içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

İKİZLER:Gün içinde kopmalar olabilir. İletişimde bulunduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde davranmalısınız.

YENGEÇ:Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı çalışmalarınızı yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi göstermelisiniz.

ASLAN:Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar almanızda fayda var. Bazı durumlar üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar yakın.

BAŞAK:Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı durumlarda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. İşlerinizde başarılı sonuçlar çıkarmanızda fayda var.

TERAZİ:Eşinizle alakalı konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde, sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken koşullarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanmalar meydana gelebilir.

AKREP:Eşinizle alakalı konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde, sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken koşullarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanmalar meydana gelebilir.

YAY:Yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler, sizin farkındalığınızı artırabilir. Akışta kalmanızda fayda var.

OĞLAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşabilirsiniz. Sakin kalmanız gerekebilir. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde kazalar meydana gelebilir. Dikkat edin.

KOVA:Yoğun bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz .

BALIK:Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmanızda fayda var. Maddi konularla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Bazı aksaklıklara dikkat edin.