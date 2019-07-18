Bugün geleceğe yönelik projeler, ortak bir amaç için yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Sosyal alanda girişken olabileceğimiz bir gündeyiz. Geniş düşünecek, inanç ya da görüşlerimizin etkisini görebileceğiz. Tek başına değil, başkalarıyla işbirliği yapılabilecek konulara odaklanmalıyız. Duygularımızı daha dengeli, kontrollü ve mantıklı biçimde ortaya koyabiliriz. İletişimde ve düşünsel konularda verimliyiz. Ancak bazı görüş ayrılıklarının karşısında abartılı tepkiler vermek yerine, esneklik göstermeye bakmalıyız. Gün içinde ilerici ve yenilikçi çalışmalar yapılabilir. Daha özgür ve farklı olma gayreti içindeyiz.

