Yeni ayın enerjisi devam ederken, kendimizi daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Akrep temaları olan derinlik ve araştırma isteği öne çıkıyor. Bugün Ay, Venüs’e doğru ilerlerken, kadınlara yönelik konularda daha çok şey yapılabilir. Aşk ve ilişkilere de odaklanabiliriz. Ancak bu biraz daha sakin ve ısrarcı davranmamak daha yararlı olacak. Gün boyunca sezgiler bize yardımcı... Yakın beraberliklerde daha yapıcı olmaya ve ortak imkanları kullanmaya bakalım. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla iletişim, yeni düşünceler ve görüşmeler vurgulanıyor. Saat 20.34 sonrasındaysa gelip geçici düşünceler ve henüz net olmayan istekler dikkat çekiyor.

KOÇ:Ortaklı para durumlarında sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Endişe yaratan olayları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Bağlayıcı koşullar sizi yorabilir. Sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA:İkili ilişkilerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Paylaşımlarınızda derinlik arayabilirsiniz. Eksikleri kapatmak için işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Endişe duyduğunuz mevzularda bitişler olabilir. Duygusal yönden yoğun paylaşımlar içine girebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Sizi yoran meselelerden uzak durun.

YENGEÇ:Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Keyif alacağınız harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız canlanabilir. Duygusal paylaşımlar içinde olabilirsiniz.

ASLAN:Ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızı ihmal etmeyin. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. İşleriniz için çabalayabilirsiniz.

BAŞAK:İletişiminizin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler, gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz.

TERAZİ:Çalışma hayatınızda yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İşlerinizde bitişler yaşayabilirsiniz. Maddi düzenlemelere gidebilirsiniz. Sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Sevdiklerinizle paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Kendinizi duygusal hissedebilirsiniz.

YAY:Uğraştığınız işlerde, sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçe dönebilir, duygusal yoğunluk içinde olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda eksiklikleri tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK:Gelecek beklentilerinizin üzerinde zaman harcayabilirsiniz. Planladığınız işlerinizde bitişler yaşanabilir. Üzerinde çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

KOVA:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili bitişler olabilir. Hedefleriniz için daha hızlı ilerlemek isteyebilirsiniz. Sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular, gündeminizi etkileyebilir.

BALIK:Uluslararası konulardaki girişimlerinizde bitişler yaşanabilir. Yeni ufuklara açılma isteği içinde olabilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılık ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla yolculuklar planlayabilirsiniz.